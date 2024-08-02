Техно

Ветерани зможуть безкоштовно вивчитися в IT
2 Серпня 2024 18:59
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Міністерство цифрової трансформації України запропонувало ветеранам долучитись до програми безоплатного навчання з ІТ.

Про це повідомляє Мінцифра.

“Допомагаємо нашим героям адаптуватися до цивільного життя після повернення з війни. Запускаємо новий етап проєкту з безоплатного навчання ІТ-спеціальностей від edtech-компанії Mate academy та Мінцифри. Це крута можливість опанувати такі професії, як Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer чи UI/UX Designer”, – йдеться у повідомленні.

Подати заявку на навчання можуть учасники та учасниці бойових дій, які забезпечували національну безпеку і оборону, а також стримували збройну агресію росії під час російсько-української війни.


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