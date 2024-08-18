“Ветерани Росії” зацікавилися кримською віллою Костянтина Меладзе

У Костянтина Меладзе виявили особняк в окупованому Криму. Котедж площею 700 кв. м продюсер марно намагається продати вже майже рік. Остання ціна: 396 млн рублів. Поки покупця немає, Меладзе здав нерухомість в оренду за 2 млн рублів на місяць. У комплект входять покоївка, завгосп і садівник.

Щойно з’явилася новина про здачу вілли в оренду, інтерес до неї виявив Z-рух «Ветерани Росії» на чолі з ветераном війни в Україні Ільдаром Резяповим. Вони закликали Валерія Меладзе продати одну із зарубіжних вілл, а його брата Костянтина – віддати кримську під «санаторій для бійців СВО».