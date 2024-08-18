Суспільство

“Ветерани Росії” зацікавилися кримською віллою Костянтина Меладзе
18 Серпня 2024 18:06
читать на русском →
гламур
Вілла Костянтина Меладзе / Фото із соцмереж

У Костянтина Меладзе виявили особняк в окупованому Криму. Котедж площею 700 кв. м продюсер марно намагається продати вже майже рік. Остання ціна: 396 млн рублів. Поки покупця немає, Меладзе здав нерухомість в оренду за 2 млн рублів на місяць. У комплект входять покоївка, завгосп і садівник.

Щойно з’явилася новина про здачу вілли в оренду, інтерес до неї виявив Z-рух «Ветерани Росії» на чолі з ветераном війни в Україні Ільдаром Резяповим. Вони закликали Валерія Меладзе продати одну із зарубіжних вілл, а його брата Костянтина – віддати кримську під «санаторій для бійців СВО».


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
18 Серпня 2024 17:19

Єврокомісар з енергетики: Ми повинні врятувати українців від катастрофи в зимовий період
18 Серпня 2024 19:11

Верещук наполегливо просить мешканців Селидового, Покровська та Мирнограда евакуюватися
18 Серпня 2024 18:50

В Україну повертаються графіки відключення електроенергії
18 Серпня 2024 17:41

Від початку доби відбулося 81 бойове зіткнення, “найгарячіше” на Покровському напрямку
18 Серпня 2024 16:53

Україна не бачить змін на кордоні з Білоруссю
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки