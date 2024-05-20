Вертоліт президента Ірану знайшли – ЗМІ

В понеділок рятувальники знайшли гелікоптер, який, ймовірно, розбився в гірській північно-західній частині Ірану напередодні. На його борту перебували президент Ірану Ебрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни та інші офіційні особи.

Про це повідомляє іранське агентство IRNA, Tasnim, АР із посиланням на голову Іранського товариства Червоного Півмісяця.

АР зазначає, що за словами голови Іранського товариства Червоного Півмісяця Піра Хоссейна Коліванда (Pir Hossein Kolivand), на світанку в понеділок рятувальники побачили гелікоптер з відстані близько 2 кілометрів.

На той час з моменту зникнення гелікоптера минуло 12 годин.

За даними ЗМІ, на місці аварії “жодних ознак життя” не виявили.

Перед цим повідомлялося, що турецький безпілотник, імовірно, виявив місце падіння зниклого гелікоптера президента Ірану в горах поблизу кордонів Ірану з Азербайджаном і Туреччиною.

За даними IRNA, пошуково-рятувальні команди знаходилися на шляху до можливого місця аварії. Втім, ця новина не була підтверджена офіційними джерелами.

Турецький безпілотний літальний апарат великої дальності Akinji також виявив теплового випромінювання, яка могло бути місцем падіння вертольота.

Командир Корпусу вартових ісламської революції Ірану підтвердив виявлення безпілотником джерела тепла, яке, ймовірно, було уламками вертольота.

Незважаючи на несприятливі погодні умови, рятувальники намагалися знайти місце зникнення гелікоптера, на борту якого перебував президент Ірану та інші офіційні особи.