Версія про збиття F-16 власною ППО починає підтверджуватися

Версія про те, що переданий Україні винищувач F-16 був збитий власною ППО, починає підтверджуватися – тепер про це пишуть і західні ЗМІ. Американський чиновник у розмові з The New York Times розповів про «ознаки» того, що літак став жертвою «дружнього вогню» з системи Patriot. При цьому механічна несправність і помилка пілота також поки що не виключені. У будь-якому разі, настільки швидка втрата винищувача може мати серйозні наслідки, констатує газета.

«Втрата одного з них так скоро після прибуття – значний удар по зусиллях України інтегрувати літаки у свої військові дії і переконати союзників по НАТО в тому, що вона може ефективно поводитися зі складною західною зброєю», – пише NYT.

Українська влада і представники ЗСУ офіційно не коментували причини катастрофи F-16. Однією з перших версію про знищення літака власною ППО вчора озвучила депутат Верховної Ради, відома своєю жорсткою критикою на адресу керівництва української армії, Мар’яна Безугла.

“Це вже щонайменше третій випадок, коли наш літак із пілотом був збитий власною ППО. Два попередні інциденти, які не стосувалися F-16, офіційно списали на росіян. І про цей випадок також намагалися мовчати і приховати інформацію, поки вона не з’явилася в іноземних джерелах. Це свідчить про відсутність належних висновків та об’єктивного розслідування», – написала в соцмережі Безугла, яку також називають “рупором (глави Офісу президента Андрія) Єрмака”.

На користь версії про «дружній вогонь» свідчить і вчорашнє звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ, хоча офіційно причину такого рішення названо не було. Сам він відреагував на це цитатою колишнього головкома Валерія Залужного:

«Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно».

Покищо точних відомостей про обставини аварії винищувача немає, експерти зважують імовірність різних сценаріїв. Багато хто сходиться на тому, що ймовірність знищення літака в повітрі власною ППО доволі висока – таке не раз траплялося і з російськими винищувачами.

“Версія про дружній вогонь цілком можлива. Це звичайна ситуація в умовах війни. Це відбувається у всіх арміях під час бойових дій. Друга версія про технічну несправність, на мій погляд, малоймовірна – літаки тільки-но прибули в Україну, щось не могло серйозно вийти з ладу. Помилка пілота цілком можлива версія», вважає військовий експерт Юрій Федоров.

Напередодні в Україні поховали льотчика Олексія Меся – ймовірно, саме він пілотував збитий F-16. Раніше він пройшов курс навчання для керування винищувачами цього типу.