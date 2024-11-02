Вершкове масло в Росії перейшло до категорії делікатесів

Вершкове масло в Росії стало одним із продуктів, які найбільше подорожчали з початку 2024 року. У середньому масло в роздріб, за даними Росстату, до 28 жовтня подорожчало на 25,7%. Сьогодні за 200 грамів доведеться заплатити в середньому близько 260 рублів ($2.67).

На цьому тлі з магазинів Росії почали красти масло.

А на відео з Москви, яке опублікували в Telegram-каналі столичної прокуратури, двоє чоловіків намагаються вкрасти з супермаркету відразу 25 пачок вершкового масла. Їм висунули обвинувачення в розбої із застосуванням зброї. Коли співробітниця магазину помітила, що відбувається, один із підозрюваних кілька разів ударив жінку і погрожував їй ножем. Обвинувачених відправили в СІЗО.

У «вершкової» кризи кілька причин. Одна з них – міжнародні санкції. Після повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну було порушено низку торгових ланцюжків. Наприклад, вершкове масло перестали імпортувати з Нової Зеландії

Вирішено було масло імпортувати з «дружніх країн».

Туреччина почала постачати в Росію вершкове масло 27 жовтня. За два перші дні, за даними російської влади, у країну ввезли 20 тонн продукту.

Об’єднані Арабські Емірати почали експортувати в Росію вершкове масло 18 жовтня. Відтоді станом на 2 листопада з ОАЕ в Росію ввезли 90 тонн вершкового масла.

«Офіційна версія міністерства сільського господарства полягає в тому, що доходи росіян зростають такими неймовірними темпами, що вони всі свої доходи витрачають на те, щоб жерти побільше масла, тому його перестало вистачати. Це, щоправда, не підтверджується офіційною статистикою. Продажі неухильно знижуються», – пояснив економічний оглядач Радіо Свобода Максим Блант.