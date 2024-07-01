Політика

Верховний суд США вирішив, що Дональд Трамп має частковий імунітет
1 Липня 2024 19:50
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Експрезидент США Дональд Трамп / Фото: AP

Верховний суд США постановив, що кандидат у президенти Дональд Трамп може претендувати на імунітет від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія.

Про це повідомляє CNN.

“Ми робимо висновок, що згідно з нашою конституційною структурою розділених повноважень, природа президентської влади вимагає, щоб експрезидент мав певний імунітет від кримінального переслідування за офіційні дії під час перебування на посаді”, — сказав голова Верховного суду Джон Робертс.

Він наголосив, що принаймні щодо виконання президентом своїх основних конституційних повноважень цей імунітет має бути “абсолютним” й додав, що президент не має імунітету на свої “неофіційні дії, і не все, що він робить, є офіційним”.

Сам Трамп привітав рішення Верховного суду щодо недоторканності президента, назвавши його великою “перемогою для Конституції США та демократії”.


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