Верховний суд США вирішив, що Дональд Трамп має частковий імунітет

Верховний суд США постановив, що кандидат у президенти Дональд Трамп може претендувати на імунітет від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія.

Про це повідомляє CNN.

“Ми робимо висновок, що згідно з нашою конституційною структурою розділених повноважень, природа президентської влади вимагає, щоб експрезидент мав певний імунітет від кримінального переслідування за офіційні дії під час перебування на посаді”, — сказав голова Верховного суду Джон Робертс.

Він наголосив, що принаймні щодо виконання президентом своїх основних конституційних повноважень цей імунітет має бути “абсолютним” й додав, що президент не має імунітету на свої “неофіційні дії, і не все, що він робить, є офіційним”.

Сам Трамп привітав рішення Верховного суду щодо недоторканності президента, назвавши його великою “перемогою для Конституції США та демократії”.