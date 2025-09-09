Верховна Рада відновлює прямі трансляції пленарних засідань

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій пленарних засідань парламенту.

Як повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, перша трансляція після відновлення відбудеться 16 вересня.

“Найближче засідання – 16 вересня, ця дата має стати початком, відколи ви постійно зможете бачити трансляції наживо на телеканалі та ютуб-каналі “Рада”, — зазначив він.

З початку повномасштабного вторгнення прямі трансляції пленарних засідань Верховної ради були припинені з міркувань безпеки.

28 липня 2025 року понад 50 громадських організацій та медіа закликали Верховну Раду поновити онлайн-трансляції пленарних засідань на телеканалі “Рада”.

1 вересня у Раді зареєстрували проєкт постанови №13719 про відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань, щоб зробити роботу парламенту більш відкритою та прозорою.

4 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №13719, яка передбачає відновлення прямих трансляцій засідань парламенту телеканалом “Рада”.