Економіка

Верховна Рада прийняла закон про спрощення процедури зміни цільового призначення землі

6 Лютого 2024 15:28
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вру, земля
Верховна Рада України / Фото з відкритих джерел

Верховна Рада України прийняла закон №9627 про спрощення процедури зміни цільового призначення землі для цілей економічного відновлення.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, який є автором законопроєкту, передає Укрінформ.

За словами Кисилевського, головною метою закону є ліквідація зайвих бюрократичних перепон для людей, які хочуть побудувати в Україні промисловий чи енергетичний обʼєкт – отримання всіх необхідних дозволів займатиме замість 1-3 років не більше 1,5 місяця.

Депутат наголошує, що після того як Президент підпише закон і він набуде чинності, зміна цільового призначення землі відбуватиметься на підставі висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури місцевої ради щодо можливості розміщення запланованого об’єкту. Без обовʼязкового розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою.

Кисилевський також зауважує, що спрощена процедура стосуватиметься земель за межами населених пунктів, щодо яких ще немає розробленої містобудівної документації. Розповсюджуватиметься на перелік об’єктів промисловості на енергетики, визначений законом. І діятиме на період воєнного стану та п’ять років після його завершення.


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