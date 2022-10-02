Верховна Рада планує націоналізувати понад 900 об’єктів, що належать РФ

На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію за особливою процедурою активів РФ в Україні.

Про це повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає пресслужба ВРУ в Telegram.

Кабмін уклав перелік, до якого увійшло більш як 900 об’єктів, що належать безпосередньо Росії як державі. Примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.

За словами депутатки, до списку об’єктів увійшли такі відомі підприємства як “Енергомашспецсталь” у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює “Росатом”. Також у цьому переліку є і всім відома мережа магазинів BROCARD, що на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється Міністерством промисловості РФ.