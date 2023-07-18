Суспільство

Верховна Рада може забрати у місцевих бюджетів надлишкові кошти

18 Липня 2023 13:56
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бюджет, вру

У Верховній Раді обговорюють можливість залучення надлишкових коштів місцевих бюджетів до державного.

Про це йдеться у статті ЕП.

За даними джерел ЕП у парламенті, депутати дійсно обговорюють ініціативи, які можуть забрати у місцевих бюджетів надлишкові доходи. 

Зазначається, що ці надлишки утворилися у бюджетах органів місцевого самоврядування саме завдяки війні. 

“Мова йде про те, аби перераховувати податки із доходів військовослужбовців до державного бюджету у повному обсязі”, – пояснюється у статті.


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