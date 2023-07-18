Верховна Рада може забрати у місцевих бюджетів надлишкові кошти

У Верховній Раді обговорюють можливість залучення надлишкових коштів місцевих бюджетів до державного.
Про це йдеться у статті ЕП.
За даними джерел ЕП у парламенті, депутати дійсно обговорюють ініціативи, які можуть забрати у місцевих бюджетів надлишкові доходи.
Зазначається, що ці надлишки утворилися у бюджетах органів місцевого самоврядування саме завдяки війні.
“Мова йде про те, аби перераховувати податки із доходів військовослужбовців до державного бюджету у повному обсязі”, – пояснюється у статті.