Верховна Рада може забрати у місцевих бюджетів надлишкові кошти

У Верховній Раді обговорюють можливість залучення надлишкових коштів місцевих бюджетів до державного.

Про це йдеться у статті ЕП.

За даними джерел ЕП у парламенті, депутати дійсно обговорюють ініціативи, які можуть забрати у місцевих бюджетів надлишкові доходи.

Зазначається, що ці надлишки утворилися у бюджетах органів місцевого самоврядування саме завдяки війні.

“Мова йде про те, аби перераховувати податки із доходів військовослужбовців до державного бюджету у повному обсязі”, – пояснюється у статті.