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Великобританія назвала імена російських силовиків, що потрапили під санкції

9 Грудня 2022 13:28
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санкції

Під санкції потрапили співробітники ФСБ із Криму Андрій Тишенін та Артур Шамбазов (обидва до анексії півострова працювали у Службі безпеки України).

Уряд Великобританії вважає їх винними у тортурах громадянина України Олександра Костенка (на фото). У лютому 2015-го Костенка затримали і потім впродовж доби били, зламавши йому руку, катували струмом та вимагали видати імена людей, які входять до “українських диверсійних груп”.

У результаті йому дали чотири роки за напад на Майдані у Києві у 2014 році на співробітника спенцазу “Беркут”. Справа була безпрецедентною: російський суд судив громадянина України за напад на іншого громадянина України на території цієї країни.

Окрім двох офіцерів ФСБ під санкції Великобританії також потрапили майор юстиції Валентин Опарін та прокурор із Ростова Олег Ткаченко. Вони обидва відмовлялися розслідувати тортури Олександра Костенка.


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