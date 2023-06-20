Великі західні компанії готують 250 тис. робочих місць для біженців

Понад 40 великих компаній, у тому числі Amazon, Hilton та Marriott, оголосили, що допоможуть знайти роботу тисячам українських біженців у Європі.

Як повідомляє благодійна організація Tent Partnership for Refugees, на зустрічі в понеділок у Парижі 41 компанія оголосила, що допоможе чверті мільйона біженців, які опинилися в Європі, насамперед – жінкам з України, знайти роботу або пройти курси і освоїти нову професію.

Готельні мережі Hilton і Marriott International і ще кілька компаній пообіцяли прийняти на роботу 13680 біженців, найбільші світові агенції з пошуку персоналу, у тому числі Adecco, ManpowerGroup і Randstad зобов’язалися допомогти знайти роботу 152 тисячам біженців, а ще одна група великих фірм пообіцяла працевлаштувати 86 тисяч біженців.

Один тільки гігант інтернет-торгівлі Amazon обіцяє взяти на роботу до своїх відділень у Європі п’ять тисяч людей, при цьому стільки ж біженців фірма зобов’язалася прийняти на роботу до кінця 2024 року і в США.

У Європі у відділеннях Amazon працюють 200 тисяч людей; нові працівники займатимуться в основному виконанням замовлень на низовому рівні, але, як запевнив віце-президент компанії Джей Офорі Агбока, здібні люди, які підвищують свою кваліфікацію, зможуть рухатися вгору кар’єрними сходами.

Благодійна організація Tent Partnership for Refugees займається координацією допомоги приватним компаніям біженцям.

Віце-голова Європейської комісії Маргарітіс Схінас сказав на зустрічі в Парижі, що зараз надто багато з мільйонів біженців, які опинилися в Європі, не можуть знайти роботу.

“І це – незважаючи на наш хронічний брак кваліфікованої робочої сили, їх високий рівень освіченості, бажання заробляти на життя та наявність дозволів на працевлаштування з огляду на директиву ЄС про тимчасовий захист”, – додав урядовець Євросоюзу.

“Ця безпрецедентна допомога з боку бізнесу по всьому континенту є дуже важливою, вона допоможе десяткам тисячам українок забезпечити себе та своїх рідних в Україні”, – продовжив Схінас.

У країнах Західної та Центральної Європи зараз, за оцінками ООН, перебувають близько шести мільйонів українських біженців, і переважна більшість із них – жінки з дітьми.

Tent Partnership for Refugees зазначає, що їм особливо важко знайти роботу: до звичайних складнощів додається і те, що їм потрібно дбати про дітей.