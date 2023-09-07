Політика

“Велика двадцятка” приймає до себе Африканський союз

7 Вересня 2023 16:07
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африка, G20

Африканський союз увійде до групи “Великої двадцятки” як постійний член, за аналогією з Європейським Союзом.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За їхніми словами, лідери G20 оголосять про це під час саміту, який відбудеться 9-10 вересня в Делі.

“Цей крок надасть Африканському союзу з 55 членів, який наразі перебуває у статусі “запрошена міжнародна організація”, той самий статус, що й ЄС”, – ідеться в повідомленні.

Підкреслюється, що Нарендра Моді, прем’єр-міністр Індії – організатора цьогорічного саміту G20, – зробив включення Африканському союзу до “двадцятки” своїм пріоритетним завданням. 

Крім того, налагодити відносини і зміцнити зв’язки з Африкою намагається Євросоюз. Для Брюсселя це особливо важливо з огляду на активне просування Росією своїх інтересів серед африканських держав і використання нею пропаганди для розпалювання ненависті до країн Заходу.

Рішення “двадцятки” – стане частиною процесу, в рамках якого розвинені країни намагаються залучити країни, що розвиваються, зокрема, країни так званого Глобального Півдня, включно з африканськими, до активнішої участі у визначенні міжнародного порядку денного.


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