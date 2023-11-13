Суспільство

Велосипедистів з РФ не пропускатимуть через фінський кордон

13 Листопада 2023 16:46
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фінляндія, рф

Прикордонна служба Фінляндії ухвалила рішення з 9 листопада не пропускати російських велосипедистів на територію країни, аби запобігти в’їзду нелегальних мігрантів.

Про це 12 листопада повідомило фінське видання Yle.

Як каже заступник начальника прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії, підполковник Юкка Луккарі, на фінсько-російському кордоні є проблеми з нелегальними мігрантами — вони все частіше добиралися до Фінляндії на велосипедах. За останній тиждень таких було близько 30.

Як пише прикордонна служба Фінляндії, раніше велосипедисти-подорожувальники їздили в короткі місцеві мандрівки, на один день. Однак іноземці прибувають до Фінляндії на велосипедах з Росії без проїзних документів, необхідних для Шенгенської зони.

Коли прикордонники помітили збільшення велосипедного руху, вирішили втрутитися. Із 9 листопада російські велосипедисти не зможуть в’їжджати до Фінляндії.

“Для Фінляндії виправдано, що [прикордонний] нагляд зосереджений на автомобільному русі. Таким чином можна краще керувати трафіком”, — стверджує Луккарі.

Як пише суспільний мовник Yle, щодня східний кордон в обох напрямках через пункти пропуску на південному сході Фінляндії перетинають близько 3 тисяч людей. У деяких документи не в порядку — немає візи. До того ж правоохоронці Фінляндії зазначають, що в Росії багато громадян третіх країн, тож є небезпека нелегальної міграції.


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