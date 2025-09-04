        Кримінал

        Вбивство поліцейських та двох жінок на Донеччині: суд оголосив вирок нацгвардійцю

        Галина Шподарева
        4 Вересня 2025 20:38
        Поліцейський біля службової автівки / Фото ілюстративне: Радіо Свобода
        Поліцейський біля службової автівки / Фото ілюстративне: Радіо Свобода

        Індустріальний районний суд Дніпра засудив військовослужбовця Нацгвардії до довічного позбавлення волі за розстріл двох поліцейських та двох жінок у Лимані на Донеччині. Слідство довело його вину у вбивстві чотирьох людей, заволодінні зброєю та низці інших тяжких злочинів.

        Про це повідомили в ДБР.

        Слідство встановило, що наприкінці січня 2024 року жителька Лимана повідомила поліцію про конфлікт із військовим, який проник на її подвір’я, стукав у вікна та намагався потрапити до будинку. На виклик прибула слідчо-оперативна група.

        “Згодом правоохоронці перестали виходити на зв’язок, і на місце направили інший наряд. Поліцейські виявили застреленими двох своїх колег та пошкоджений службовий автомобіль. На подвір’ї також лежали тіла двох жінок — пенсіонерки та її доньки”, — розповіли в ДБР.

        Злочинця затримали по гарячих слідах. Встановлено, що між військовим та місцевою жителькою періодично виникали конфлікти. Коли приїхала слідчо-оперативна група, фігурант розстріляв поліцейських, заволодів їхньою табельною зброєю, а потім убив свідків — жінку та її матір.

        Суд визнав військовослужбовця винним у незаконному проникненні до житла, хуліганстві, умисному вбивстві правоохоронців під час виконання службових обов’язків, умисному вбивстві двох осіб, убивстві з метою приховати інший злочин, заволодінні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 296, ст. 348, п. 1 ч. 2 ст. 115, п.п. 1, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України).

        Місце вбивства у Лимані на Донеччині / Фото: Суспільне

