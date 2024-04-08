Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: військовому повідомили про підозру

Військовослужбовцю Управління державної охорони України, який причетний до інциденту на станції фунікулера в Києві, повідомили про підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків, який головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Наразі підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Києві.

Раніше працівники ДБР порушили кримінальну справу за фактом конфлікту між працівником Управління державної охорони і підлітком, під час якого підліток загинув. Трагедія сталася на станції фунікулера в Києві.