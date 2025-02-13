Вбивство Ірини Фаріон: Зінченка привезли до суду в бронежилеті та з посиленою охороною

Сьогодні, 13 лютого, у Львова пройшло засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинуваченого В’ячеслава Зінченка доставили до суду у бронежилеті та шоломі, адже під час попереднього засідання його адвокат клопотав про посилення охорони підсудного.

Про це повідомляє Суспільне Львів.

На початку засідання В’ячеслав Зінченко подав клопотання, щоб його утримували одного у камері у СІЗО. Причина – інші підозрювані курять і “йому не комфортно”. Також обвинувачений попросив суд дозволити йому дзвінки до батька.

Колегія суддів ухвалила рішення дозволити Зінченку дзвінки до батька. Клопотання щодо зміни умов утримання в СІЗО не задовольнили.

Під час розгляду справи прокурор озвучив короткий виклад обвинувального акту. В’ячеславу Зінченку інкримінують умисне вбивство, пов’язане з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю.

Адвокатка доньки Ірини Фаріон Наталія Романик зачитала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 млн грн. Зінченко своєю чергою заперечив обвинувачення та цивільний позов.

Адвокат Юрій Немировський заявив, що обвинувачення ґрунтується на припущеннях і фальсифікаціях. Він також перевірив фотографію, яку публікували, як фото підозрюваного, за допомогою штучного інтелекту, зокрема запитав у ChatGPT чи є на фото ознаки редагування. Але визнав, що це не є доказом.

Адвокат Ігор Сулима наполягав на дослідженні всіх 30 томів справи. Прокурор Дмитро Петльований пояснив, що кожна сторона може клопотати про вивчення конкретних доказів. Суд зобов’язав сторону захисту письмово подати перелік матеріалів, які потрібно дослідити, і затвердив порядок розгляду.

Наступне засідання відбудеться 26 лютого.