Вбивця чотирьох людей у Харкові казав, що в нього “вселився люцифер”

Однією з жертв у масовому вбивстві у Харкові стала 10-річна дівчинка, — розказав керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За попередніми даними, 20-річний чоловік скоїв потрійне вбивство, викликав таксі та під загрозою ножа заволодів автомобілем, під час руху вчинив смертельне ДТП: «Попередньо, є підозра на вживання наркотичних засобів. Більш детально цю інформацію з’ясуємо під час слідства».

Тимошко каже, що на питання слідчих про мотиви вбивства, чоловік сказав, що в нього вселився люцифер.

Як повідомлялося, сьогодні у поліцію Харкова надійшло повідомлення про заволодіння «Daewoo Lanos» по вулиці Гвардійців Широнінцев.

В ході перевірки встановлено, що вказаним автомобілем заволодів 20-річний хлопець. Керуючі автівкою, він скоїв ДТП по вулиці Гвардійців Широнінців зі смертельними наслідками.

“Під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що чоловік вбив трьох родичів в квартирі: матір, сестру та співмешканця матері. Обставини та дані загиблих встановлюються”, – повідомили правоохоронці.