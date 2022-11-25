Кримінал

Вбиті ФСБ “українські диверсанти” виявилися страйкболістами

25 Листопада 2022 07:22
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росія, фсб

Вбиті співробітниками російських спецслужб “українські диверсанти” виявилися жителями Воронежа, які захоплювалися страйкболом. Про це свідчить розслідування видання The Moscow Times.

Журналісти знайшли у соціальних мережах персональні сторінки двох із трьох убитих. Один із них – Володимир Котовський, за словами знайомих, – “звичайний технар, роботяга” та “прихильник Навального”. Другий носив псевдонім Сталкер Фосген. Судячи з записів на сторінках, обидва були шанувальниками комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. У страйкбольному співтоваристві Воронежа виданню підтвердили їхні особи.

Як з’ясували журналісти, знайдений у одного з убитих прапор із зображенням зеленого вовка та написом “Воля” насправді є емблемою угрупування “Свобода” з відеоігри S.T.A.L.K.E.R. У програмі “Вісті” на телеканалі “Росія 1” раніше заявили, що це символ української партії “Воля”, заснованої “громадянським сектором Євромайдану”, а вбитих назвали “українськими терористами”.

23 листопада у ФСБ заявили про “припинення спроби диверсії” на військових та енергетичних об’єктах Воронезької області. За версією ФСБ, “диверсію” нібито готували троє учасників “законспірованого осередку прихильників української націоналістичної ідеології”. Всі вони були вбиті ФСБ: як стверджувалося, “главар і два його спільники” чинили “озброєний опір” під час затримання.


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