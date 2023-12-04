Економіка

Важливо досягти угоди про надання 50 млрд євро для України до кінця року — Єврокомісія

4 Грудня 2023 17:16
читать на русском →
Євросоюз, допомога

Представниця Європейської комісії Ана Пізонеро заявила, що угода про надання 50 мільярдів євро грантів і кредитів Україні має бути досягнута у 2023 році.

Про це речниця повідомила під час брифінгу 4 грудня.

“Важливо досягти угоди до кінця поточного року, щоб забезпечити отримання Україною нашої допомоги з початку наступного року”, — зазначила Пізонеро.

Представниця ЄК нагадала, що лідери Євросоюзу багато разів говорили про те, що блок і надалі надаватиме “сильну фінансову, економічну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу, стільки, скільки буде потрібно”.

“Це є частиною перегляду MFF (багаторічного бюджету Європейського союзу). ЄК запропонувала новий фонд обсягом до 50 мільярдів євро і далі надаватиме фінансову підтримку Україні на період 2024-2027 років”, — пояснила речниця.

Пізонеро додала, що “мета такого фонду зрозуміла — допомагати Україні долати соціально-економічні, екологічні наслідки війни, робити внесок у відновлення та модернізацію держави”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Грудня 2023 18:04

WP: США хотіли точкового контрнаступу ЗСУ, але Київ наполіг на атаках у трьох місцях
4 Грудня 2023 19:03

Вища рада правосуддя дозволила взяти під варту чотирьох суддів Київського апеляційного суду
4 Грудня 2023 15:56

СБУ запобігла продажу до Росії крадених запчастин до МіГ-29
4 Грудня 2023 15:46

Україна вперше почала виробляти по шість САУ “Богдана” на місяць, – Зеленський
4 Грудня 2023 15:08

Росія не просто накопичує ракети – вона відновлює свій стратегічний запас, – Ігнат
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки