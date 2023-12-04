Важливо досягти угоди про надання 50 млрд євро для України до кінця року — Єврокомісія

Представниця Європейської комісії Ана Пізонеро заявила, що угода про надання 50 мільярдів євро грантів і кредитів Україні має бути досягнута у 2023 році.

Про це речниця повідомила під час брифінгу 4 грудня.

“Важливо досягти угоди до кінця поточного року, щоб забезпечити отримання Україною нашої допомоги з початку наступного року”, — зазначила Пізонеро.

Представниця ЄК нагадала, що лідери Євросоюзу багато разів говорили про те, що блок і надалі надаватиме “сильну фінансову, економічну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу, стільки, скільки буде потрібно”.

“Це є частиною перегляду MFF (багаторічного бюджету Європейського союзу). ЄК запропонувала новий фонд обсягом до 50 мільярдів євро і далі надаватиме фінансову підтримку Україні на період 2024-2027 років”, — пояснила речниця.

Пізонеро додала, що “мета такого фонду зрозуміла — допомагати Україні долати соціально-економічні, екологічні наслідки війни, робити внесок у відновлення та модернізацію держави”.