Політика

Важкі бої тривають від Лимана до Мар’їнки, відбулось 27 бойових зіткнень

9 Липня 2023 19:06
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генштаб

Протягом доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

Повідомляється також про примусову паспортизацію громадян України в Луганській області. Так, в місті Старобільськ, російська окупанти видали картки резидентів російської федерації з терміном дії 3 місяці усім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта. При цьому громадянам України погрожують, що уразі неотримання в цей термін російських документів їх депортують з тимчасово окупованої території з конфіскацією житла.

Авіація сил оборони за добу завдала 1 удару по району зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.


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