Політика

Ватикан розтулмачив слова понтифіка про “білий прапор” та Україну

10 Березня 2024 08:50
читать на русском →
Папа Римський, переговори
Папа Франциск / Фото Vatican News

Слова папи римського Франциска про те, що сильнішим за всіх є той, хто “хто дивиться на ситуацію, думає про народ, має мужність підняти білий прапор і вести переговори”, слід розуміти як заклик до дипломатичного вирішення конфлікту. Так глава прес-служби Ватикану Маттео Бруні прокоментував висловлювання понтифіка про війну в Україні, яке викликало великий резонанс, в інтерв’ю швейцарській телерадіокомпанії RSI.

“Папа приймає образ білого прапора, запропонований інтерв’юером, щоб позначити припинення військових дій, перемир’я, досягнуте завдяки мужності переговорів. Він бажає дипломатичного рішення для досягнення справедливого і міцного миру”, – цитує Бруні Vatican News.

При цьому глава прес-служби Ватикану нагадав, що в одному з більш ранніх інтерв’ю, яке стосується іншої конфліктної ситуації, Франциск уже підкреслював, що “переговори – це ніколи не капітуляція”.
Запитання, поставлене папі римському журналістом RSI Лоренцо Буччелла, було сформульовано так: “В Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це дасть легітимність тому, хто має більшу силу. Що про це думаєте ви?”

Відповідь понтифіка була такою: “Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильніший той, хто бачить ситуацію, хто думає про народ, хто має мужність показати білий прапор, вести переговори. І сьогодні ви можете вести переговори за допомогою міжнародних держав. Слово “переговори” – це сміливе слово. Коли ви бачите, що зазнаєте поразки, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну-посередника. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки ситуація не погіршилася”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Березня 2024 10:39

Армія РФ вдарила по Мирнограду трьома ракетами “С-300”
10 Березня 2024 12:28

Війна в Україні набуває “виснажливого характеру”, – британська розвідка
10 Березня 2024 11:16

Російська влада заявляє про атаку безпілотників у Бєлгородській та Курській областях
10 Березня 2024 10:21

Польські фермери розблокували пункт пропуску “Краківець”
10 Березня 2024 09:06

Росія вилучила до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
усі думки