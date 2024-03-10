Ватикан розтулмачив слова понтифіка про “білий прапор” та Україну

Слова папи римського Франциска про те, що сильнішим за всіх є той, хто “хто дивиться на ситуацію, думає про народ, має мужність підняти білий прапор і вести переговори”, слід розуміти як заклик до дипломатичного вирішення конфлікту. Так глава прес-служби Ватикану Маттео Бруні прокоментував висловлювання понтифіка про війну в Україні, яке викликало великий резонанс, в інтерв’ю швейцарській телерадіокомпанії RSI.

“Папа приймає образ білого прапора, запропонований інтерв’юером, щоб позначити припинення військових дій, перемир’я, досягнуте завдяки мужності переговорів. Він бажає дипломатичного рішення для досягнення справедливого і міцного миру”, – цитує Бруні Vatican News.

При цьому глава прес-служби Ватикану нагадав, що в одному з більш ранніх інтерв’ю, яке стосується іншої конфліктної ситуації, Франциск уже підкреслював, що “переговори – це ніколи не капітуляція”.

Запитання, поставлене папі римському журналістом RSI Лоренцо Буччелла, було сформульовано так: “В Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це дасть легітимність тому, хто має більшу силу. Що про це думаєте ви?”

Відповідь понтифіка була такою: “Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильніший той, хто бачить ситуацію, хто думає про народ, хто має мужність показати білий прапор, вести переговори. І сьогодні ви можете вести переговори за допомогою міжнародних держав. Слово “переговори” – це сміливе слово. Коли ви бачите, що зазнаєте поразки, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну-посередника. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки ситуація не погіршилася”.