Вашингтон і Берлін застерегли Китай від військових постачань Росії

Напередодні візиту до Москви високопоставленого китайського дипломата США застерегли Пекін від військових постачань Росії.

У Вашингтоні вважають, що такі поставки можуть призвести до ескалації конфлікту, якщо в конфронтацію вступлять з одного боку Росія та Китай, а з іншого – США та НАТО, які підтримують Україну.

Очікується, що голова канцелярії комісії ЦК КПК із закордонних справ Ван І, який прибув до Москви, обговорить з російським керівництвом можливості дипломатичного врегулювання конфлікту в Україні.

Ще на конференції з безпеки в Мюнхені Китай анонсував мирний план щодо України, проте подробицями не поділився.

Тоді міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила представників Китаю про неприпустимість постачання Росії зброї та товарів подвійного призначення. Про це вона розповіла у понеділок на брифінгу у Брюсселі.

Також у понеділок, перебуваючи в Будапешті, Ван І заявив про готовність Пекіна спільно з Угорщиною та низкою інших країн покласти край військовим діям і закликав Захід “спокійно подумати” про те, як цього краще досягти.

З самого початку російського військового вторгнення в Україну глава КНР Сі Цзіньпін відмовлявся засудити російську військову агресію та протистояв зусиллям Заходу ізолювати Росію на міжнародній арені.

У суботу держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Ван І про наслідки, якщо Китай надасть Росії матеріальну підтримку у війні з Україною.

Представник китайського МЗС у понеділок дав відповідь американцям, заявивши, що “США не має права пред’являти вимоги Китаю”.