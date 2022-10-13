Політика

Вартові ісламської революції особисто керують запуском “шахедів” по цивільним об’єктам в Україні – ISW

13 Жовтня 2022 07:55
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Російські війська, можливо, перекинули на окуповані території України іранських військовослужбовців, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), для навчання використанню безпілотників “Шахед-136”, повідомляє чергове зведення Американський інститут вивчення війни (ISW).

За даними українського Центру національного спротиву, на який посилаються експерти, російські війська привезли іранських інструкторів (їх точне число невідоме) до Криму та Херсонської області.

Центр заявив, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск безпілотників по цивільних об’єктах в Україні, зокрема в Миколаївській та Одеській областях.

Корпус вартових ісламської революції, ймовірно, є основним оператором іранських безпілотників, тому іранські інструктори, найімовірніше, є співробітниками КВІР або пов’язаними з ним особами, зазначає ISW.


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