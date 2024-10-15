Економіка

Вартість доставки із ресторанів зросла на 25% через рейди ТЦК
15 Жовтня 2024 14:45
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тцк
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Варість доставки у вихідні зросла на 25% через рейди ТЦК та погану погоду.

Про це повідомила директорка аналітичного центру “Ресторани України” Ольга Насонова агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Минулої п’ятниці ввечері та у вихідні доставка справді зросла на 20-25%, кур’єри не справлялися. Відвідуваність знизилася на той самий відсоток, замість відвідувань почали замовляти доставку. Але тут є й інший фактор: погіршення погоди. Зазвичай це також сприяє зростанню доставки “, – прокоментувала Насонова вплив перевірок ТЦК на споживчі настрої відвідувачів ресторанів.

За її словами, велику стійкість продемонстрували заклади із високим цінником.

“Лише на преміальний сегмент не вплинуло, відвідуваність не знизилася цими днями”, – повідомила Насонова.


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