Кримінал

Вандал з України видряпав на стінах Колізею своє ім’я
18 Серпня 2024 20:03
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вандалізм
Літери, вирізані українським туристом на стінах Колізею / Фото Roma Today

Молодому громадянину України загрожує реальний термін ув’язнення і велетенський штраф за напис на стінах 2000-річної будівлі Колізею у Римі.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на La Repubblica.

Випадок стався у п’ятницю, 16 серпня, близько 14 години за місцевим часом. 19-річний громадянин України, який перебував у Римі як турист, вирішив видряпати своє ім’я на одній зі стін Колізею.

Його дії помітили інші відвідувачі і порушника майже одразу затримали охорона та поліція.

Українцю висувають звинувачення у пошкодженні культурної спадщини, що в Італії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 місяців до 3 років та адміністративний штраф обсягом до 10 тисяч євро.

Мер Риму Роберто Гуалтьєрі похвалив швидку реакцію охорони та наголосив, що “у місті, повному скарбів, які є надбанням людства, точно не може бути місця для хуліганів і ідіотів”.


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