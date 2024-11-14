ВАКС засудив нардепа-втікача Одарченка до 8 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд виніс вирок народному депутату Андрію Одарченку, визнаному винним у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Одарченку призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування на 3 роки.

За даними слідства, Одарченко запропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, що дорівнює 50 тисячам доларів США. За ці гроші депутат сподівався отримати сприяння у виділенні коштів з фонду на ліквідацію наслідків російської агресії для ремонту інфраструктури, якою він володіє.

У суді Одарченко не визнав свою вину, підтвердивши лише, що мав зустрічі з Найємом, але категорично відкинув будь-які спроби дати хабар.

18 вересня слідчі САП припустили, що Одарченко покинув країну. У відповідь було ініційовано стягнення застави в сумі 15 мільйонів гривень та оголошення депутата у розшук.

19 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив Одарченка у державний та міжнародний розшук.

Згодом стало відомо, що народний депутат втік до Румунії, де звернувся за політичним притулком.