Кримінал

ВАКС залишив Князєва під вартою до 16 жовтня

7 Вересня 2023 11:57
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суд

Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва до 16 жовтня з можливістю внесення 55 млн гривень застави.

Про це повідомив ВАКС.

«У середу, 6 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив колишньому голові Верховного Суду строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто – до 16 жовтня 2023 року.

Як альтернатива цьому запобіжному заходу, для підозрюваного залишається можливість внесення грошової застави у розмірі 55 000 000 грн», – ідеться у повідомленні.

У разі внесення застави підозрюваний буде звільнений з-під варти. У подальшому на нього покладатимуться наступні обов’язки:

  • носити електронний засіб контролю (браслет) та прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;
  • не залишати населений пункт, де проживає, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду та повідомляти їм про зміну свого місця проживання чи роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон й інші документи, що дають право на виїзд з України.

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