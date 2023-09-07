ВАКС залишив Князєва під вартою до 16 жовтня

Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва до 16 жовтня з можливістю внесення 55 млн гривень застави.
Про це повідомив ВАКС.
«У середу, 6 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив колишньому голові Верховного Суду строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто – до 16 жовтня 2023 року.
Як альтернатива цьому запобіжному заходу, для підозрюваного залишається можливість внесення грошової застави у розмірі 55 000 000 грн», – ідеться у повідомленні.
У разі внесення застави підозрюваний буде звільнений з-під варти. У подальшому на нього покладатимуться наступні обов’язки:
- носити електронний засіб контролю (браслет) та прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;
- не залишати населений пункт, де проживає, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду та повідомляти їм про зміну свого місця проживання чи роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон й інші документи, що дають право на виїзд з України.