ВАКС залишив Князєва під вартою до 16 жовтня

Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва до 16 жовтня з можливістю внесення 55 млн гривень застави.

Про це повідомив ВАКС.

«У середу, 6 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив колишньому голові Верховного Суду строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто – до 16 жовтня 2023 року.

Як альтернатива цьому запобіжному заходу, для підозрюваного залишається можливість внесення грошової застави у розмірі 55 000 000 грн», – ідеться у повідомленні.

У разі внесення застави підозрюваний буде звільнений з-під варти. У подальшому на нього покладатимуться наступні обов’язки: