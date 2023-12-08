ВАКС заарештував суддю апеляційного суду за підозру в одержанні хабара

Вищий антикорупційний суд узяв під варту на 2 місяці суддю Київського апеляційного суду Віктора Глиняного, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні 35 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, УП.

“7 грудня 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до ще одного судді Київського апеляційного суду, який підозрюється разом з іншими трьома суддями цього суду в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна”.