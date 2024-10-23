ВАКС арештував квартиру дружини ексначальника кібердепартаменту СБУ Вітюка

Вищий антикорупційний суд арештував квартиру дружини Іллі Вітюка, ексначальника кібердепартаменту СБУ. У квітні “Слідство.Інфо” опублікувало розслідування, що на цю нерухомість у родини не було б офіційних коштів.

Про арешт майна повідомило Національне антикорупційне бюро у відповідь на запит hromadske.

У НАБУ додають, що зараз проводять досудове розслідування за ознаками відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Детективи бюро перевіряють, як родина Вітюків купила квартиру на Печерську в Києві.

Йдеться про квартиру на 195 квадратних метрів в одному зі столичних ЖК, яку дружина Іллі Вітюка придбала у грудні 2023-го. Ринкова вартість такої нерухомості — 21,5 млн гривень. Натомість Ілля Вітюк у своїй декларації вказав, що придбав цю квартиру майже вдвічі дешевше — за 12,8 млн гривень.