Вагнеровця, який повернувся з України, розшукують за зґвалтування

Бійця ПВК “Вагнер” Олексія Костроміна, який повернувся з України, розшукують у Кіровській області за підозрою у зґвалтуванні та побитті 26-річної дівчини. Раніше найманець був засуджений за вбивство.

Як повідомляє телеграм-канал “База”, у грудні 2020-го року у селищі Созимській Кіровській області Костромін, який тоді працював в обласному управлінні ФСВП, на ґрунті ревнощів забив молотком свою знайому. Суд засудив його до тривалого терміну ув’язнення, проте не відсидівши і двох років Костромін був завербований ПВК “Вагнер” і вирушив на війну. Після служби він, мабуть, отримав помилування і повернувся до рідного селища, де, як вважає слідство, вчинив новий злочин.

Зазначається, що постраждала від дій вагнерівця зараз перебуває у важкому стані в реанімації. У неї діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, забій мозку, перелом обличчя, колоті рани шиї та контузію очних яблук.