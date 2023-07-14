Вагнерівці вже тренують білоруських військових – Міноборони Білорусі

Найманці ПВК “Вагнер”, власником якої є Євген Пригожин, на території Білорусі почали навчати територіальні війська в якості інструкторів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

“Під Осиповичами проходять заняття з підрозділами територіальних військ. Військовозобов’язані опановують навички переміщення на полі бою і тактичної стрільби, отримують знання з інженерної підготовки і тактичної медицини”.

Повідомляється, що в якості інструкторів з низки військових дисциплін виступили бійці ПВК “Вагнер”.

“Досвід, який військовозобов’язані отримали від представників ПВК “Вагнгер”, стане ґрунтовним внеском у забезпечення військової безпеки країни”, – твердять у військовому відомстві.