Суспільство

Вагнерівці вже тренують білоруських військових – Міноборони Білорусі

14 Липня 2023 16:09
5
читать на русском →
вагнер

Найманці ПВК “Вагнер”, власником якої є Євген Пригожин, на території Білорусі почали навчати територіальні війська в якості інструкторів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

“Під Осиповичами проходять заняття з підрозділами територіальних військ. Військовозобов’язані опановують навички переміщення на полі бою і тактичної стрільби, отримують знання з інженерної підготовки і тактичної медицини”.

Повідомляється, що в якості інструкторів з низки військових дисциплін виступили бійці ПВК “Вагнер”.

“Досвід, який військовозобов’язані отримали від представників ПВК “Вагнгер”, стане ґрунтовним внеском у забезпечення військової безпеки країни”, – твердять у військовому відомстві.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
14 Липня 2023 16:37

Генерал Тарнавський пояснив, чому контрнаступ йде не так швидко, як хотілося б 

14 Липня 2023 16:09

Вагнерівці вже тренують білоруських військових – Міноборони Білорусі
14 Липня 2023 15:25

Росіяни хочуть перевести один з енергоблоків в стан ’’гарячого зупину’’: підвищить ядерну загрозу
14 Липня 2023 13:06

Фронт, ОПК і Білорусь: Зеленський провів засідання Ставки
14 Липня 2023 12:55

Президент ПАР заявив, що Путін приїде на саміт БРІКС

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки