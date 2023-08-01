Суспільство

Вагнерівці можуть замінити російських військових у підготовці білорусів – ISW

1 Серпня 2023 08:55
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білорусь, вагнер

Найманці з приватної військової компанії “Вагнер” можуть замінити російських військовослужбовців у процесі підготовки білоруських військових.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, Міністерство оборони Білорусі оголосило 30 липня, що персонал “Вагнера” провів навчання лише на рівні роти з невказаними елементами кількох білоруських механізованих бригад.

“Тренування включали тактичні маневри для пішої піхоти й були зосереджені на приховуванні сил від ворожих БПЛА і координації між ротами, взводами та відділеннями. 

Повідомляється також, що в навчаннях брала участь білоруська піхота, яка проводила загальновійськовий штурм за підтримки танків та артилерії”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики Інституту звернули увагу на примітну нову роль ПВК “Вагнер” у навчанні в Білорусі.

“Білоруські військові зазвичай проводять такі навчання з російськими інструкторами і покладаються на російських фахівців із планування будь-яких багатобригадних навчань, у яких ISW ще не спостерігала участь групи “Вагнера”, — зазначається в дописі.

Окрім того, керівник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин наказав усім своїм найманцям, які на цей час відпочивають і відновлюються, не пізніше 5 серпня прибути до польових таборів “Вагнера” в Білорусі для участі в невказаних заходах, які Пригожин особисто проведе 5 серпня. При цьому Пригожин заявив, що більшість найманців з ПВК станом на 30 липня перебувають у “відпустці”.


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