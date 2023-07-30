Політика

В ЗСУ прокоментували атаку безпілотників на Крим та Москву

30 Липня 2023 11:49
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бпла, москва

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував атаки безпілотників на Москву та окупований Крим.

«У Росії завжди щось літає, і в Москві, зокрема. Є ті, кого війна «не торкається» – вона вже торкається. Вже є певні настрої в Росії – щось прилітає, і голосно. Як би російська влада не хотіла заплющити на це очі і сказати, що вони все збили, – і в Криму все збили, і там все збили, – але щось прилітає. Тому говорити про російський спокій у глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли», – наголосив він в ефірі національного телемарафону.

Ігнат додав, що безпілотники, навіть тихохідні – складна ціль для протиповітряної оборони.

Нагадаємо, вранці 30 липня Міноборони РФ заявив про атаку безпілотників на Москву та окупований Крим. Стверджується, що над півостровом 16 БПлА нібито було збито ППО, ще дев’ять придушено засобами РЕБ.

У російській столиці один дрон був знищений у повітрі засобами ППО над територією Одинцовського району Московської області. Ще два безпілотники були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і, втративши керування, впали на території комплексу нежитлових будівель «Москва-Сіті», – йдеться в повідомленні.


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