У застосунку “Дія” тимчасово не працюватимуть деякі послуги

У додатку та на порталі “Дія” тимчасово не працюватимуть послуги, пов’язані з реєстрами НАІС. Обмеження діятимуть до 8:00 20 січня через відновлення реєстрів.
“Отже, не працюватимуть Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку “Дія”, – повідомляє пресслужба порталу.
Що саме не буде працювати:
- Реєстрація ФОП, Дія.QR
- Бронювання працівників
- Актові записи
- Зимова підтримка (діти)
- Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
- Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
- Допомога при усиновленні дитини
- Допомога на дитину одинокій матері або батьку
- Актові записи про зміну імені
- Актові записи про народження
- Актові записи про шлюб
- Актові записи про розлучення
- Свідоцтва про народження
- Витяг про місце проживання дитини
- Заява про субсидію
Реєстри Мін’юсту підуть на технічні роботи до понеділка👁 Які послуги Дії тимчасово закриються Від сьогодні до 8:00…Posted by Дія on Friday, January 17, 2025