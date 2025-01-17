У застосунку “Дія” тимчасово не працюватимуть деякі послуги

У додатку та на порталі “Дія” тимчасово не працюватимуть послуги, пов’язані з реєстрами НАІС. Обмеження діятимуть до 8:00 20 січня через відновлення реєстрів.

“Отже, не працюватимуть Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку “Дія”, – повідомляє пресслужба порталу.

Що саме не буде працювати:

Реєстрація ФОП, Дія.QR

Бронювання працівників

Актові записи

Зимова підтримка (діти)

Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною

Допомога при усиновленні дитини

Допомога на дитину одинокій матері або батьку

Актові записи про зміну імені

Актові записи про народження

Актові записи про шлюб

Актові записи про розлучення

Свідоцтва про народження

Витяг про місце проживання дитини

Заява про субсидію