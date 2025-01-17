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У застосунку “Дія” тимчасово не працюватимуть деякі послуги
17 Січня 2025 21:37
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Ілюстартивне фото / "Дія"
Ілюстартивне фото / "Дія"

У додатку та на порталі “Дія” тимчасово не працюватимуть послуги, пов’язані з реєстрами НАІС. Обмеження діятимуть до 8:00 20 січня через відновлення реєстрів.

“Отже, не працюватимуть Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку “Дія”, – повідомляє пресслужба порталу.

Що саме не буде працювати:

  • Реєстрація ФОП, Дія.QR
  • Бронювання працівників 
  • Актові записи
  • Зимова підтримка (діти)
  • Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
  • Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
  • Допомога при усиновленні дитини
  • Допомога на дитину одинокій матері або батьку
  • Актові записи про зміну імені
  • Актові записи про народження
  • Актові записи про шлюб
  • Актові записи про розлучення
  • Свідоцтва про народження
  • Витяг про місце проживання дитини
  • Заява про субсидію

Реєстри Мін’юсту підуть на технічні роботи до понеділка👁 Які послуги Дії тимчасово закриються Від сьогодні до 8:00…

Posted by Дія on Friday, January 17, 2025

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