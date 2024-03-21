Кримінал

В Запоріжжі СБУ затримала студентку-зрадницю, яка шпигувала для російських спецслужб

21 Березня 2024 11:21
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сбу
Затримана 19-річна студентка-зрадниця / Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками Служби безпеки та коригувала удари по Запоріжжю.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як зазанчили в СБУ, вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості.

Під час стеження фігурантка фіксувала максимум інформації про об’єкти: від режиму їхньої роботи до інтенсивності руху вантажної техніки на відкритій території цехів. Також вона “втемну” використовувала своїх друзів та одногрупників, у яких під час дружніх розмов розпитувала потрібну їй інформацію.

Слідчі встановили, що в поле зору російських спецслужб дівчина потрапила восени 2023 року. Її завербували через її хрещену-колаборантку, яка працює в окупаційній адміністрації одного з тимчасово захоплених міст на Запоріжжі.

Через неї ФСБ давала вказівки дівчині та приймала «звіти» про виконані завдання.

Студентці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Нині вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Хрещеній підозрюваної, через яку та спілкувалась із ФСБ, інкримінують колабораційну діяльність (ч. ч. 5, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Обвинувальний акт щодо неї вже направили до суду.


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