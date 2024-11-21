Політика

В Євросоюзі відреагували на російський удар міжконтинентальною ракетою
21 Листопада 2024 16:15
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Використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети стало новим проявом ескалації з боку Кремля, підтверджуючи небажання Путіна шукати шляхи до миру.

Про це заявив речник ЄС Петер Стано, передає Укрінформ.  

“Він (Путін) є непередбачуваним агресором, який, до речі, розшукується за воєнні злочини Міжнародним кримінальним судом. Це (використання міжконтинентальної зброї) не є сигналом про його готовність досягати миру. Він думає про ескалацію, а не про мир”, — скаазв речник ЄС.

Стано нагадав, що Кремль від початку війни робив ставку на ядерний шантаж, зокрема через окупацію ЗАЕС та систематичні заяви про можливе використання ядерної зброї. Ці дії лише підкреслюють непередбачуваність і небезпечність російського режиму.

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу, зокрема і міжконтинентальною балістичною ракетою, заявили в Повітряних силах ЗСУ. Ймовірно, йдеться про ракету середньої дальності РС-26 “Рубіж”. Під ударом було місто Дніпро.


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В Євросоюзі відреагували на російський удар міжконтинентальною ракетою
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