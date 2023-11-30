В Єрусалимі сталася стрілянина на автобусній зупинці

Вранці 30 листопада в Єрусалимі два терористи влаштували стрілянину на автобусній зупинці. Унаслідок цього загинула жінка, ще 8 людей отримали поранення.

Про це пише The Times of Israel.

За даними поліції, дві людини вийшли з автомобіля близько 7:40 ранку і відкрили вогонь на автобусній зупинці. Особи нападників не називаються, але деякі єврейські ЗМІ повідомляють, що вони зі Східного Єрусалиму.

Терористи були “нейтралізовані” силами безпеки та озброєним цивільним.

Унаслідок стрілянини загинула 24-річна жінка. Також 5 людей отримали серйозні поранення, їх доставили у лікарню Шааре Зедек. Ще три людини отримали поранення середньої тяжкості, їх доставили до лікарні Хадасса Ейн Керем.