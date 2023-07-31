Суспільство

В Японії продаватимуть вино з Бахмуту

31 Липня 2023 13:39
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експорт

Українська підприємниця Євгенія Грипа планує продавати ігристе вино, виготовлене на заводі Artwinery у Бахмуті. Як повідомляє Kyodo, компанія Грипи Umi Group LLC розпочне продаж у жовтні і для просування продукції Artwinery вона взяла участь у міжнародній виставці продуктів харчування та напоїв у Токійському міжнародному виставковому центрі.

Це перший випадок імпорту до Японії вин, виготовлених з українського винограду.

Спочатку продаж планувалося розпочати торік, але в результаті Artwinery довелося перевезти мільйони пляшок до передмістя Києва. Внаслідок російської агресії більшість українських портів не працює і вино доводиться везти через Європу, щоб відправити до Японії.

Офіс-менеджер винної компанії Baron Philippe De Rothschild Orient Майко Зама наголосила, що виноробня особливо вирізняється серед інших, тому що розташована в Бахмуті.


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