Кримінал

В Ужгороді затримали 6 чоловіків у військовій формі
23 Серпня 2024 18:25
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поліція
В Ужгороді затримали шістьох чоловіків у військовій формі / Фото: Суспільне

В Ужгороді вдень 23 серпня затримали шістьох чоловіків у військовій формі. 

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на речника патрульної поліції в Закарпатській області Ернеста Завадського.

Затримання відбулось на вулиці Івана Чендея. За словами Завадського, на місці працюють патрульні, слідчі поліцейські та підрозділ КОРД.

Речник патрульної поліції додав, що до них надійшло повідомлення про вчинення неправомірних дій людьми у військовій формі.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, чоловіків затримали після того, як вони у балаклавах та зброєю приїхали в один із кол-центрів.

“Невстановлені особи приїхали в офіс, у якому за їх інформацією працює шахрайський кол-центр та почали розповідати працівникам, що вони займаються дуже поганими справами і вони не дадуть їм можливості функціонувати на території області. Після цього повідомили, що вони готові закрити очі на їх справи за певну суму грошей. Працівники офісу викликали поліцію, а хлопці у балаклавах втекли з місця події”, – написав Глагола у Telegram.

Автомобіль з чоловіками зупинили патрульні і за допомогою підрозділів КОРД і ТОР затримали їх.


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