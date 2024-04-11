Економіка

В Ужгороді розпочали будівництво євроколії

11 Квітня 2024 19:32
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транспорт, укрзалізниця
Будівництво євроколії в Ужгороді / Скриншот з відео

Ужгород стає першим обласним центром України, який буде з’єднано євроколією з Європою. Сьогодні на Закарпатті започатковуємо проєкт будівництва європейської колії Чоп-Ужгород, повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом”, – повідомив прем‘єр-міністр.

Будівництво цієї євроколії фінансуватиметься за рахунок грантових коштів ЄС, які “Укрзалізниця” отримала в межах програми Connecting Europe Facility.

“У найближчому майбутньому плануємо за рахунок коштів ЄС реалізувати аналогічні проєкти зі Львова та Чернівців”, – додав Шмигаль.


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