В Ужгороді розпочали будівництво євроколії

Ужгород стає першим обласним центром України, який буде з’єднано євроколією з Європою. Сьогодні на Закарпатті започатковуємо проєкт будівництва європейської колії Чоп-Ужгород, повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом”, – повідомив прем‘єр-міністр.

Будівництво цієї євроколії фінансуватиметься за рахунок грантових коштів ЄС, які “Укрзалізниця” отримала в межах програми Connecting Europe Facility.

“У найближчому майбутньому плануємо за рахунок коштів ЄС реалізувати аналогічні проєкти зі Львова та Чернівців”, – додав Шмигаль.