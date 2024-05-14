Економіка

У всіх областях України ввели аварійні відключення світла

14 Травня 2024 21:52
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електроенергія
Ілюстративне фото / pexels

В усіх регіонах України запровадили графіки аварійних відключень електроенергії.

Причина – дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України, повідомляє Укренерго.

“Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання”, – пояснили у Укренерго.  

Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.


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