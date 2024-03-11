Суспільство

В уряді знову ідею надавати “бронь” від мобілізації тим, хто отримує більш як 35 тисяч грн — депутат

11 Березня 2024 16:25
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кабмін, мобілізація
Ілюстративне фото / УНІАН

Кабінет Міністрів планує пов’язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко написав у Telegram.

Так, за його словами, «бронь» отримають усі чиновники категорії «А», працівники оборонно-промислового комплексу та постачальники для ЗСУ, а також робітники поліції. Крім того, повністю забронюють працівників паливно-енергетичного комплексу та операторів зв’язку.

«Бронь» зможуть отримати також ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень, сплачує ПДФО (щонайменше 6,3 тисячі гривень) і ЄСВ (щонайменше 7,7 тисячі гривень).

Гончаренко додає, що працівників IT-сфери, які є резидентами «Дія сіті»за умови сплати ПДФО понад 6,3 тисячі гривень, також не мобілізовуватимуть. 

«Подібне за змістом рішення вже виносилось на обговорення з Офісу президента місяць тому. Але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 000 грн», — написав депутат.

Раніше про те, що уряд працює над оновленою системою бронювання, говорив і прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він розповідав, що вона стосуватиметься підприємств, які наповнюють бюджет країни своїми податками.

Так, пріоритетними для бронювання будуть працівники підприємств, які:

  • забезпечують життєдіяльність країни; 
  • належать до критичних галузей економіки;
  • несуть вагоме податкове навантаження;
  • отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище за середню по галузі.

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