В Умані фура всіяла трасу пляшками Coca-Cola: подробиці ДТП

У середу ввечері в Умані на трасі Київ — Одеса сталося зіткнення вантажівок Volvo та DAF. Обійшлося без постраждалих. На винуватця поліція склала протокол.

Про це повідомили в патрульній поліції Черкаської області.

Реклама

Реклама

За даними патрульних, водій тягача Volvo з напівпричепом перед початком руху не забезпечив технічно справний стан автомобіля, внаслідок чого під час руху переднє ліве колесо вантажівки розірвалось.

“Надалі водій не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на металевий відбійник, через що автомобіль перекинувся та здійснив зіткнення з авто DAF”, — розповіли патрульні.

Вантаж з фури — пляшки Coca-Cola — розлетівся проїжджою частиною. За словами водіїв, рух трасою було ускладнено.

На водія тягача Volvo патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.