Економіка

В Укрзалізниці розповіли про прогрес у будівництві євроколії між Чопом та Ужгородом
18 Жовтня 2024 11:11
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укрзалізниця
Будівництво євроколії між Ужгородом та Чопом / Фото: Укрзалізниця

У 2023-2024 роках Укрзалізниця розпочала реалізацію стратегічної програми розбудови в Україні колії євростандарту. Наразі триває активна фаза будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

У рамках цього проєкту Укрзалізниця перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, де в подальшому також паралельно буде укладена євроколія, повідомили в УЗ.

“Так, уже перекладено 3,5 км колій з 8,3 км необхідних. Ці роботи планується завершити поточного року. Крім того, відремонтовано міст і триває оновлення відповідних комунікацій”, – йдеться у повідомленні.

Наймасштабнішим наразі є будівництво євроколії між Ужгородом та Чопом. Його “Укрзалізниця” має завершити в заплановані строки.

“Пасажири та перевізники вантажів у 2025 році вже відчують на собі його ефект”, – йдеться у повідомленні.


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