В Укренерго заявили про аварійні відключення внаслідок обстрілів у дев’яти областях

Через обстріли 3 лютого у кількох областях України вимушено застосовані аварійні відключення. Енергетики звернулися до українців заощаджувати електроенергію.

Про це повідомили в Укренерго.

Як зазначили в компанії, внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі – вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення

“Сьогодні, 3 лютого, станом на 8:30, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – п’ятницю, 31 січня. Причина – зниження температури повітря у більшості регіонів”, – йдеться в повідомленні.

В Укренерго нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають.

“Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. За можливості, не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька електроприладів одночасно, коли світло вмикається після тимчасового знеструмлення”, – звернулися в Укренерго до українців.