Суспільство

В Укренерго світло 6 серпня вимикати не планують 
6 Серпня 2024 11:44
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світло, Укренерго
Лампа / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

6 серпня планові відключення електроенергії не проводитимуться.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

“Споживання на початку робочого тижня, після вихідних, традиційно зростає. Сьогодні, станом на 9:30, споживання на 3,2% вище, ніж було в той самий час у понеділок, 5 серпня. Максимум споживання вчора був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 серпня”, — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що застосування заходів обмеження не прогнозується, але закликали споживачів перенести користування потужними електроприладами на денні години: з 11:00 до 15:00.

“Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій”, — зазначили в Укренерго.

Експорт електроенергії не відбувається та не передбачається.


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