Суспільство

В Міненерго розповіли про стан енергосистеми після обстрілів

20 Травня 2023 14:51
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Укренерго, обстріли

Внаслідок російських обстрілів 20 травня знеструмлено 5 населених пунктів у Донецькій області, зафіксовані аварійні відключення електроенергії у Києві Уночі ворог завдав чергового масованого удару дронами по північних областях країни, зокрема Київщині.

Пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано, повідомляє Міненерго.

Триває терор прифронтових та прикордонних з РФ територій. У Донецькій області через обстріл знеструмлено 5 населених пунктів, без світла 5,3 тис. споживачів. Внаслідок попередніх обстрілів без світла також залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Через технологічні порушення зафіксовано відключення 5 тисяч споживачів у Києві та на Київщині.

Наразі переважну більшість з них заживлено. Тривають ремонтні роботи. На Миколаївщині через несприятливі погодні умови знеструмлено 6 населених пунктів, більше тисячі споживачів без світла. Тривають відновлювальні роботи. Загалом за добу енергетикам вдалося повернути світло для 10,6 тисячі споживачів, зокрема й у прифронтових областях. Експорт електроенергії не планується. Імпорт з Молдови та Словаччини становить понад 200 МВт.

Триває ремонтна кампанія об’єктів генерації та мережевої інфраструктури у межах підготовки до нового опалювального сезону. Водночас обмеження для побутових споживачів не застосовуються. Енергетична система працює стабільно.


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