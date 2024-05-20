Економіка

В “Укренерго” розповіли, хто залишиться без світла 21 травня

20 Травня 2024 19:21
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електроенергія
Ілюстративне фото / pexels

Завтра, 21 травня, вимкнення електроенергії здійснюватимуть на всій території України.

Про це повідомили в компанії “Укренерго”.

Графіки відключення діятимуть для промислових та побутових споживачів, і вони будуть погодинними.

В “Укренерго” наголосили, що графіки застосовуватимуть за умови перевищення визначених обсягів лімітів споживання, про які вже повідомили кожному обленерго. Інформацію про відключення радять шукати в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.


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