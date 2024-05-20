Суспільство

В Укренерго прогнозують зменшення обсягів відключень

20 Травня 2024 10:20
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Укренерго
Ілюстративне фото / Getty Images

Внаслідок потепління на цьому тижні є ймовірність, що у нічні та ранкові години вдасться уникнути відключень споживачів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” повідомив голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

“Якщо порівнювати з минулим тижнем, то погодні умови будуть більш сприятливими. Відповідно, споживання буде трохи меншим, ніж було минулого тижня”, – сказав Кудрицький.

Він висловив сподівання, що це дозволить уникати відключень вночі та у ранкові години.

“За даних умов світло вимикатимуть, поки не відновиться генерація. А це займе місяці – за умови, що не буде нових обстрілів. Тому протягом літа, осені й зими нам треба бути готовими до того, що періодично можуть застосовуватися графіки відключень”, – зазначив очільник Укренерго.

Він наголосив, що зараз в енергосистемі сильний дефіцит саме у виробництві електроенергії, й електростанції, що отримали важкі пошкодження, швидко відновити не вдасться.


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